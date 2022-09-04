Президент Израиля обвинил Иран в стремлении "уничтожить" страну и мировой порядок

Иран представляет угрозу мировому порядку и стремится к уничтожению Израиля, считает президент еврейского государства Ицхак Герцог. Он заявил это, выступая с речью в Германии, куда прибыл для участия в церемонии, посвящённой 50-й годовщине трагедии на Олимпиаде в Мюнхене.

"Господин президент, силы ненависти исходят в первую очередь из Ирана. Иран открыто стремится к уничтожению Израиля, и международное сообщество должно относиться к нему жёстко, твёрдо и настойчиво. Беззубые соглашения, в которых много воды, предоставляющие широкие выгоды, не остановят Иран", — обратился Герцог к своему немецкому коллеге Франку-Вальтеру Штайнмайеру.

Как уточняет The Jerusalem Post, Герцог подчеркнул, что "Ирану доверять нельзя, так как он доказал, что представляет угрозу мировому порядку, без колебаний сеет террор, смерть и бандитизм", которые угрожают мировой стабильности. Израильский лидер добавил, что не готов мириться с угрозами существованию своей страны, поэтому рассчитывает на помощь союзников.