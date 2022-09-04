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4 сентября, 17:14

Президент Израиля обвинил Иран в стремлении "уничтожить" страну и мировой порядок

Иран представляет угрозу мировому порядку и стремится к уничтожению Израиля, считает президент еврейского государства Ицхак Герцог. Он заявил это, выступая с речью в Германии, куда прибыл для участия в церемонии, посвящённой 50-й годовщине трагедии на Олимпиаде в Мюнхене.

"Господин президент, силы ненависти исходят в первую очередь из Ирана. Иран открыто стремится к уничтожению Израиля, и международное сообщество должно относиться к нему жёстко, твёрдо и настойчиво. Беззубые соглашения, в которых много воды, предоставляющие широкие выгоды, не остановят Иран", — обратился Герцог к своему немецкому коллеге Франку-Вальтеру Штайнмайеру.

Как уточняет The Jerusalem Post, Герцог подчеркнул, что "Ирану доверять нельзя, так как он доказал, что представляет угрозу мировому порядку, без колебаний сеет террор, смерть и бандитизм", которые угрожают мировой стабильности. Израильский лидер добавил, что не готов мириться с угрозами существованию своей страны, поэтому рассчитывает на помощь союзников.

При ударах Израиля по аэродромам Сирии ранены пять военных

При ударах Израиля по аэродромам Сирии ранены пять военных

Как сообщал ранее премьер-министр Израиля Яир Лапид, в понедельник глава израильской разведки "Моссад" приедет в США для обсуждения сделки с Ираном. Представленные Израилем замечания по ней в Вашингтоне учли, отметил он.

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ТАСС / AP / Peter Klaunzer

Ирина Фальке

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