В пригородах Тбилиси вспыхнули лесные пожары, стихия одновременно затронула посёлки Цхнети, Цавкиси, Багеби и Напетвреби. Об этом заявили в Службе по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии.

Лесные пожары в пригородах Тбилиси. Видео © Facebook* (запрещён на территории Российской Федерации) / TV Pirveli

"Да, подтверждаем, сейчас около Тбилиси наблюдается несколько очагов возгорания. Пожарные-спасатели уже находятся на месте, проводятся все мероприятия по ликвидации очагов возгорания", — сказал сотрудник пресс-службы ведомства в беседе с ТАСС.

По его словам, активные очаги сейчас фиксируются в Цхнети, Цавкиси, Багеби и Напетвреби. Ведомство сообщает, что, как правило, горят сухая трава и кустарники. Причём работы оперативным службам осложняет ветер, не стихающий уже на протяжении нескольких часов. В соцсетях появились кадры, на которых видно, что пламя охватило большую площадь. Заметно, что к тушению уже приступили пожарные расчёты.