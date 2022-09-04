В пригородах Тбилиси вспыхнули лесные пожары
В пригородах Тбилиси вспыхнули лесные пожары, стихия одновременно затронула посёлки Цхнети, Цавкиси, Багеби и Напетвреби. Об этом заявили в Службе по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии.
Лесные пожары в пригородах Тбилиси. Видео © Facebook* (запрещён на территории Российской Федерации) / TV Pirveli
"Да, подтверждаем, сейчас около Тбилиси наблюдается несколько очагов возгорания. Пожарные-спасатели уже находятся на месте, проводятся все мероприятия по ликвидации очагов возгорания", — сказал сотрудник пресс-службы ведомства в беседе с ТАСС.
По его словам, активные очаги сейчас фиксируются в Цхнети, Цавкиси, Багеби и Напетвреби. Ведомство сообщает, что, как правило, горят сухая трава и кустарники. Причём работы оперативным службам осложняет ветер, не стихающий уже на протяжении нескольких часов. В соцсетях появились кадры, на которых видно, что пламя охватило большую площадь. Заметно, что к тушению уже приступили пожарные расчёты.
Ранее Лайф писал, что в результате масштабных лесных пожаров в Костанайской области на севере Казахстана погиб один человек, десять пострадало, в том числе один несовершеннолетний и три сотрудника МЧС. Позже глава МЧС Казахстана Ильин назвал человеческий фактор возможной причиной лесных пожаров.
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Facebook* (запрещён на территории Российской Федерации) / TV Pirveli