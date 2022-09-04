Украинская беженка увела британского миллионера из приютившей её семьи

По данным издания, 52-летний бизнесмен приютил иностранку в собственном поместье в графстве Суррей в начале боевых действий на территории Незалежной. Вскоре у миллионера и украинки завязался бурный роман. А спустя несколько недель мужчина решил бросить жену и детей ради новоиспечённой возлюбленной, имя которой держится в секрете. Журналисты утверждают, что именно Оверли лоббировал в Правительстве Великобритании идею о помощи украинским беженцам.