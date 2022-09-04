Украинская беженка увела британского миллионера из приютившей её семьи
Daily Mail: Британский миллионер бросил семью ради украинской беженки
Бывший глава британской кредитной фирмы Wonga миллионер Хакон Оверли бросил семью ради украинской беженки. Об этом сообщает Daily Mail.
По данным издания, 52-летний бизнесмен приютил иностранку в собственном поместье в графстве Суррей в начале боевых действий на территории Незалежной. Вскоре у миллионера и украинки завязался бурный роман. А спустя несколько недель мужчина решил бросить жену и детей ради новоиспечённой возлюбленной, имя которой держится в секрете. Журналисты утверждают, что именно Оверли лоббировал в Правительстве Великобритании идею о помощи украинским беженцам.
Ранее сообщалось, что украинская беженка София Каркадым, которая увела у англичанки мужа за 10 дней, начала слепнуть. Сейчас девушку ждёт долгий курс реабилитации, в связи с чем её новоиспечённый возлюбленный Тони Гарнетт оформил опеку над ней. Чтобы заботиться о "частично ослепшей" даме сердца, ему даже пришлось уйти с работы.
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