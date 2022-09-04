Купленный за 100 миллионов футболист МЮ забил в первом матче и помог обыграть "Арсенал"
"Манчестер Юнайтед" обыграл "Арсенал" в домашнем матче чемпионата Англии
"Манчестер Юнайтед" на своём поле обыграл лондонский "Арсенал" в центральном матче шестого тура чемпионата Англии по футболу со счётом 3:1.
Голами в составе "красных дьяволов" отметились дважды Маркус Рэшфорд и новичок команды Антони, которого МЮ купил у амстердамского "Аяка" за 100 миллионов евро. У проигравших единственный мяч забил Сака.
Несмотря на поражение, "Арсенал" остался в лидерах турнира, тогда как МЮ продолжает подниматься по турнирной таблице после провального начала сезона. Теперь команда Эрика тен Хага занимает пятую строчку.
manutd.com