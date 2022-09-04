"Амазонка" из Балашихи решила потренироваться в стрельбе прямо около роддома

В подмосковной Балашихе женщина устроила тренировку по стрельбе из пневматики прямо у перинатального центра на шоссе Энтузиастов. Кадры с необычным досугом неизвестной "боевой амазонки" оказались в распоряжении Лайфа.

Судя по видео, мишенью брутальной автоледи на чёрном "ауди" стал стаканчик кофе. В результате такой тренировки никто не пострадал, однако очевидцам пришлось изрядно понервничать.

Ранее Лайф сообщал, что пьяная компания устроила стрельбу у храма в Москве. По словам очевидцев, сначала трое парней и одна девушка просто шумно себя вели, но затем один из мужчин достал из багажника автомат и начал стрелять. Через несколько минут они все погрузились в машину и уехали.