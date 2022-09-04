"Амазонка" из Балашихи решила потренироваться в стрельбе прямо около роддома
Женщина устроила тренировку по стрельбе на парковке около роддома в Балашихе
В подмосковной Балашихе женщина устроила тренировку по стрельбе из пневматики прямо у перинатального центра на шоссе Энтузиастов. Кадры с необычным досугом неизвестной "боевой амазонки" оказались в распоряжении Лайфа.
Брутальная жительница Балашихи устроила тренировку по стрельбе на парковке около роддома. Видео © LIFE
Судя по видео, мишенью брутальной автоледи на чёрном "ауди" стал стаканчик кофе. В результате такой тренировки никто не пострадал, однако очевидцам пришлось изрядно понервничать.
Ранее Лайф сообщал, что пьяная компания устроила стрельбу у храма в Москве. По словам очевидцев, сначала трое парней и одна девушка просто шумно себя вели, но затем один из мужчин достал из багажника автомат и начал стрелять. Через несколько минут они все погрузились в машину и уехали.
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Кадр из видео LIFE