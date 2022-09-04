ВСУ обстреляли съёмочную группу RT из гранатомётов и подствольников
Съёмочная группа RT попала под обстрел ВСУ в Запорожской области
В Запорожской области, недалеко от города Васильевки, под обстрел ВСУ попала съёмочная группа RT. Об этом сообщил корреспондент телеканала Алексей Репин.
"Националисты открыли огонь из гранатомётов и подствольников, когда журналисты снимали работу казачьего штурмового батальона "Таврида". Также использовали разведывательный дрон", — рассказал журналист.
По сообщению корреспондента, обошлось без пострадавших. Съёмочной группе удалось укрыться в подвале разрушенного дома. Сейчас сотрудники СМИ покинули линию соприкосновения.
Ранее Лайф писал, что четырёхлетняя девочка погибла после обстрела Снигирёвки со стороны ВСУ. Украинские военные произвели около десяти выстрелов из крупнокалиберной артиллерии.
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