ВСУ обстреляли съёмочную группу RT из гранатомётов и подствольников

В Запорожской области, недалеко от города Васильевки, под обстрел ВСУ попала съёмочная группа RT. Об этом сообщил корреспондент телеканала Алексей Репин.

"Националисты открыли огонь из гранатомётов и подствольников, когда журналисты снимали работу казачьего штурмового батальона "Таврида". Также использовали разведывательный дрон", — рассказал журналист.

По сообщению корреспондента, обошлось без пострадавших. Съёмочной группе удалось укрыться в подвале разрушенного дома. Сейчас сотрудники СМИ покинули линию соприкосновения.