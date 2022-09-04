В Госдепе рассказали, когда власти США объявят кандидатуру на должность нового посла в РФ
Американские власти скоро объявят кандидатуру на должность нового посла США в России
Американские власти скоро объявят кандидатуру на должность посла США в России. Об этом сообщил представитель Госдепартамента.
"Мы намерены в ближайшее время объявить [кандидатуру] нашего следующего посла [в РФ], но на данный момент нам не о чем сообщить", — сказал дипломат в разговоре с журналистами, уточнив, что потенциального кандидата на соответствующий пост сначала должен утвердить Сенат Конгресса.
При этом представитель Госдепартамента подчеркнул, что посол Джон Салливан покинул Россию в рамках запланированной ротации американских дипломатических кадров.
Ранее стало известно, что американские власти решили поменять посла в России. Джон Салливан уже покинул Москву, до прибытия преемника обязанности поверенного в делах Посольства США в Москве будет исполнять Элизабет Руд.
ТАСС / Zuma / Ting Shen