В Госдепе рассказали, когда власти США объявят кандидатуру на должность нового посла в РФ

"Мы намерены в ближайшее время объявить [кандидатуру] нашего следующего посла [в РФ], но на данный момент нам не о чем сообщить", — сказал дипломат в разговоре с журналистами, уточнив, что потенциального кандидата на соответствующий пост сначала должен утвердить Сенат Конгресса.