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4 сентября, 18:51

В Госдепе рассказали, когда власти США объявят кандидатуру на должность нового посла в РФ

Американские власти скоро объявят кандидатуру на должность нового посла США в России

Американские власти скоро объявят кандидатуру на должность посла США в России. Об этом сообщил представитель Госдепартамента.

"Мы намерены в ближайшее время объявить [кандидатуру] нашего следующего посла [в РФ], но на данный момент нам не о чем сообщить", — сказал дипломат в разговоре с журналистами, уточнив, что потенциального кандидата на соответствующий пост сначала должен утвердить Сенат Конгресса.

При этом представитель Госдепартамента подчеркнул, что посол Джон Салливан покинул Россию в рамках запланированной ротации американских дипломатических кадров.

ЕС вслед за США решил сменить посла в России

ЕС вслед за США решил сменить посла в России

Ранее стало известно, что американские власти решили поменять посла в России. Джон Салливан уже покинул Москву, до прибытия преемника обязанности поверенного в делах Посольства США в Москве будет исполнять Элизабет Руд.

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ТАСС / Zuma / Ting Shen

Наталья Исакова

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