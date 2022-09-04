У берегов Латвии разбился частный самолёт с неизвестным пунктом назначения

У берегов Латвии в Балтийском море потерпел крушение частный самолёт Cessna, следовавший из города Херес на юге Испании без указания пункта назначения. Об этом сообщает Reuters. По данным агентства, на перехват борта поднимали истребители НАТО, базирующиеся в Эстонии.

"Нам стало известно, что самолёт потерпел крушение (в океане) к северо-западу от города Вентспилс в Латвии. Он исчез с радаров", — передаёт Reuters слова представителя службы спасения Швеции.

Как пишет агентство, самолёт дважды повернул, в Париже и Кёльне. Также указывается, что он проходил мимо шведского острова Готланд. Известно, что на борту находилось четыре человека, их судьба пока не известна. Для перехвата НАТО подняли немецкие истребители Tornado. Привлечены были и спасатели.