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Регион
Опубликовано 4 сентября 2022, 18:39
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Полковник запаса заявил об изменении тактики российских войск на Украине

Полковник запаса Алёхин заявил об изменении тактики российских войск на Украине

Российские войска меняют тактику спецоперации на Украине. Об этом в интервью изданию Ura.ru заявил бывший пресс-секретарь командующего Южным военным округом полковник запаса Геннадий Алёхин.

"От тактики огневого вала и занятия позиций наша армия перейдёт к тактике обхватов и прорывов", — сказал эксперт, подчеркнув, что "сентябрь будет жарким".

При этом Алёхин считает, что боевые действия будут продолжаться в Донбассе, а также на южном и Харьковском направлениях. По мнению полковника, российским солдатам в ближайшее время предстоит освободить 60 километров территории.

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Ранее Лайф сообщал, что глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о начале масштабного наступления в ДНР. По его словам, выдержанная за последнее время пауза в тактических боях полностью себя оправдала и противник раскрыл все свои позиции.

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VK / Минобороны России

Наталья Исакова
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