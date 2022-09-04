Полковник запаса заявил об изменении тактики российских войск на Украине
Полковник запаса Алёхин заявил об изменении тактики российских войск на Украине
Российские войска меняют тактику спецоперации на Украине. Об этом в интервью изданию Ura.ru заявил бывший пресс-секретарь командующего Южным военным округом полковник запаса Геннадий Алёхин.
"От тактики огневого вала и занятия позиций наша армия перейдёт к тактике обхватов и прорывов", — сказал эксперт, подчеркнув, что "сентябрь будет жарким".
При этом Алёхин считает, что боевые действия будут продолжаться в Донбассе, а также на южном и Харьковском направлениях. По мнению полковника, российским солдатам в ближайшее время предстоит освободить 60 километров территории.
Ранее Лайф сообщал, что глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о начале масштабного наступления в ДНР. По его словам, выдержанная за последнее время пауза в тактических боях полностью себя оправдала и противник раскрыл все свои позиции.
VK / Минобороны России