НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
4 сентября, 18:39

"Сентябрь будет жарким": Полковник запаса заявил об изменении тактики российских войск на Украине

Полковник запаса Алёхин заявил об изменении тактики российских войск на Украине

Российские войска меняют тактику спецоперации на Украине. Об этом в интервью изданию Ura.ru заявил бывший пресс-секретарь командующего Южным военным округом полковник запаса Геннадий Алёхин.

"От тактики огневого вала и занятия позиций наша армия перейдёт к тактике обхватов и прорывов", — сказал эксперт, подчеркнув, что "сентябрь будет жарким".

При этом Алёхин считает, что боевые действия будут продолжаться в Донбассе, а также на южном и Харьковском направлениях. По мнению полковника, российским солдатам в ближайшее время предстоит освободить 60 километров территории.

ВС РФ уничтожили 110 бойцов ВСУ в Харьковской области и в ДНР

ВС РФ уничтожили 110 бойцов ВСУ в Харьковской области и в ДНР

Ранее Лайф сообщал, что глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о начале масштабного наступления в ДНР. По его словам, выдержанная за последнее время пауза в тактических боях полностью себя оправдала и противник раскрыл все свои позиции.

Обложка ©

VK / Минобороны России

Наталья Исакова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров