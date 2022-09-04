Российские войска меняют тактику спецоперации на Украине. Об этом в интервью изданию Ura.ru заявил бывший пресс-секретарь командующего Южным военным округом полковник запаса Геннадий Алёхин.

"От тактики огневого вала и занятия позиций наша армия перейдёт к тактике обхватов и прорывов", — сказал эксперт, подчеркнув, что "сентябрь будет жарким".

При этом Алёхин считает, что боевые действия будут продолжаться в Донбассе, а также на южном и Харьковском направлениях. По мнению полковника, российским солдатам в ближайшее время предстоит освободить 60 километров территории.