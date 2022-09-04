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4 сентября, 18:59

Чемпион в порядке: "Зенит" обыграл "Спартак" в РПЛ, уступая по ходу матча

"Зенит" вырвал победу у "Спартака" и остался лидером РПЛ

Петербургский "Зенит" в центральном матче восьмого тура РПЛ обыграл столичный "Спартак" со счётом 2:1 и единолично возглавил турнирную таблицу.

Счёт в первом тайме открыли красно-белые усилиями Александра Соболева. Однако во второй половине встречи петербуржцы сумели создать перелом в игре. Сначала Деян Ловрен здорово сориентировался после розыгрыша углового, а вскоре Андрей Мостовой поставил эффектную точку ударом из-за пределов штрафной.

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В итоге команда Сергея Семака набрала 21 очко после восьми туров и продолжила лидировать в нынешнем сезоне. Подшефные Гильермо Абаскаля имеют в активе 16 баллов и промежуточное пятое место.

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ФК "Зенит" / Вячеслав Евдокимов

Шамиль Гаджиев

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