Чемпион в порядке: "Зенит" обыграл "Спартак" в РПЛ, уступая по ходу матча

Петербургский "Зенит" в центральном матче восьмого тура РПЛ обыграл столичный "Спартак" со счётом 2:1 и единолично возглавил турнирную таблицу.

Счёт в первом тайме открыли красно-белые усилиями Александра Соболева. Однако во второй половине встречи петербуржцы сумели создать перелом в игре. Сначала Деян Ловрен здорово сориентировался после розыгрыша углового, а вскоре Андрей Мостовой поставил эффектную точку ударом из-за пределов штрафной.