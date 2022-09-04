В Госдепе объяснили СМИ, почему посол США покинул Россию

Посол США Джон Салливан покинул Россию в рамках запланированной ротации американских дипломатических кадров. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на источник в Госдепартаменте.

"Отъезд [из РФ] посла Салливана был запланирован и является частью обычной дипломатической ротации", — сказал неназванный дипломат в беседе с журналистами.

Собеседник издания обратил внимание на то, что Салливан работал в РФ практически три года, что является средним по продолжительности сроком пребывания на посту посла США в Москве.