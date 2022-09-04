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4 сентября, 19:13

В Госдепе объяснили СМИ, почему посол США покинул Россию

WP: Салливан покинул Россию в рамках запланированной ротации

<p>Джон Салливан. Фото © ТАСС / Антон Новодережкин</p>

Джон Салливан. Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

Посол США Джон Салливан покинул Россию в рамках запланированной ротации американских дипломатических кадров. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на источник в Госдепартаменте.

"Отъезд [из РФ] посла Салливана был запланирован и является частью обычной дипломатической ротации", — сказал неназванный дипломат в беседе с журналистами.

Собеседник издания обратил внимание на то, что Салливан работал в РФ практически три года, что является средним по продолжительности сроком пребывания на посту посла США в Москве.

ЕС вслед за США решил сменить посла в России

ЕС вслед за США решил сменить посла в России

Как сообщал Лайф, ранее стало известно, что американские власти решили поменять посла в России. Джон Салливан уже покинул Москву, до прибытия преемника обязанности поверенного в делах Посольства США в Москве будет исполнять Элизабет Руд. Объявить кандидатуру на должность нового посла США в РФ в Вашингтоне планируют в ближайшее время.

Наталья Исакова

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