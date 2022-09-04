В Госдепе объяснили СМИ, почему посол США покинул Россию
WP: Салливан покинул Россию в рамках запланированной ротации
Джон Салливан. Фото © ТАСС / Антон Новодережкин
Посол США Джон Салливан покинул Россию в рамках запланированной ротации американских дипломатических кадров. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на источник в Госдепартаменте.
"Отъезд [из РФ] посла Салливана был запланирован и является частью обычной дипломатической ротации", — сказал неназванный дипломат в беседе с журналистами.
Собеседник издания обратил внимание на то, что Салливан работал в РФ практически три года, что является средним по продолжительности сроком пребывания на посту посла США в Москве.
Как сообщал Лайф, ранее стало известно, что американские власти решили поменять посла в России. Джон Салливан уже покинул Москву, до прибытия преемника обязанности поверенного в делах Посольства США в Москве будет исполнять Элизабет Руд. Объявить кандидатуру на должность нового посла США в РФ в Вашингтоне планируют в ближайшее время.