В Белоруссии увидели в европейском энергокризисе окно возможностей

Энергетический кризис в Европе может помочь Минску наладить экспорт продукции из сферы деревообработки для отопления. Об этом заявил заместитель премьер-министра Белоруссии Пётр Пархомчик. Он назвал создавшуюся экономическую ситуацию окном возможностей для республики.

"Мы производим очень много палет, очень много продукции из деревообработки, которая может использоваться в Европе. Думаю, найдутся частные компании, которые выстроят эти мосты, дороги, чтобы наша продукция попала и на европейский рынок. Жизнь их заставит просто брать нашу продукцию", — заявил Пархомчик в эфире телеканала ОНТ.

Республике же, по словам Пархомчика, беспокоиться по поводу кризисной ситуации не приходится. По его словам, цены на газ и нефть там "давно согласованы".