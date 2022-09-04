НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
4 сентября, 19:21

В Белоруссии увидели в европейском энергокризисе окно возможностей

Вице-премьер Белоруссии Пархомчик назвал энергокризис окном возможностей для Минска

Энергетический кризис в Европе может помочь Минску наладить экспорт продукции из сферы деревообработки для отопления. Об этом заявил заместитель премьер-министра Белоруссии Пётр Пархомчик. Он назвал создавшуюся экономическую ситуацию окном возможностей для республики.

"Мы производим очень много палет, очень много продукции из деревообработки, которая может использоваться в Европе. Думаю, найдутся частные компании, которые выстроят эти мосты, дороги, чтобы наша продукция попала и на европейский рынок. Жизнь их заставит просто брать нашу продукцию", — заявил Пархомчик в эфире телеканала ОНТ.

Республике же, по словам Пархомчика, беспокоиться по поводу кризисной ситуации не приходится. По его словам, цены на газ и нефть там "давно согласованы".

Назван крупнейший победитель в украинском кризисе

Назван крупнейший победитель в украинском кризисе

Как ранее писал Лайф, белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что будущее Евросоюза — только в сотрудничестве с Минском и Москвой. Он отметил, что все ресурсы находятся в России и Белоруссии и это позволит убрать "Америку из радаров".

Обложка ©

YouTube-канал / ОНТ

Арина Родионова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров