НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
4 сентября, 20:04

В ЕС возложили большие надежды на новые кипрские месторождения газа

Спикер Европарламента Метсола назвала важными для ЕС месторождения газа на Кипре

В Европарламенте считают важным для ЕС открытие месторождений газа в исключительной экономической зоне Кипра. Председатель европейского законодательного органа Роберта Метсола назвала две причины, и первая — желание ЕС заместить российские источники энергии.

"Во-первых, они обещают увеличить добычу газа в ЕС без зависимости от поставок энергии из третьих стран. Эта новость является многообещающей в то время, когда нам необходимо заменить российские источники энергии", — сказала Метсола в интервью кипрскому изданию газеты "Катимерини" накануне намеченного на 9 сентября визита на Кипр.

Второй важной причиной обнаружения месторождений Метсола назвала роль этого события в сближении стран – членов ЕС. По её словам, это происходит на фоне кризиса, когда приходится вырабатывать общие решения. Она назвала открытие "хорошей новостью, которая сделает сильнее весь блок".

Напомним, ранее французская компания TotalEnergies и итальянская Eni сообщили об обнаружении крупных газовых залежей в 160 километрах от побережья Кипра в скважине Cronos-1. По предварительным подсчётам, их объёмы — примерно 2,5 триллиона кубических футов газа (70 миллиардов кубометров), дополнительные цифры может дать допскважина. Кроме того, запасы на месторождениях "Афродита" составляют 4,5 триллиона кубических футов, "Глафкос" — от 5 до 8 триллионов кубических футов.

Власти Греции назвали прекращение поставок газа из РФ наихудшим сценарием для Европы

Власти Греции назвали прекращение поставок газа из РФ наихудшим сценарием для Европы

Ранее Лайф писал, что власти Греции обвинили Турцию в подрыве сплочённости НАТО. Об этом МИД страны обещал проинформировать всех союзников и партнёров. В сообщении внешнеполитического ведомства Греции говорится, что Афины не собираются следовать за Анкарой.

Обложка ©

Freepik

Арина Родионова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров