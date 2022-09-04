В ЕС возложили большие надежды на новые кипрские месторождения газа

В Европарламенте считают важным для ЕС открытие месторождений газа в исключительной экономической зоне Кипра. Председатель европейского законодательного органа Роберта Метсола назвала две причины, и первая — желание ЕС заместить российские источники энергии.

"Во-первых, они обещают увеличить добычу газа в ЕС без зависимости от поставок энергии из третьих стран. Эта новость является многообещающей в то время, когда нам необходимо заменить российские источники энергии", — сказала Метсола в интервью кипрскому изданию газеты "Катимерини" накануне намеченного на 9 сентября визита на Кипр.

Второй важной причиной обнаружения месторождений Метсола назвала роль этого события в сближении стран – членов ЕС. По её словам, это происходит на фоне кризиса, когда приходится вырабатывать общие решения. Она назвала открытие "хорошей новостью, которая сделает сильнее весь блок".

Напомним, ранее французская компания TotalEnergies и итальянская Eni сообщили об обнаружении крупных газовых залежей в 160 километрах от побережья Кипра в скважине Cronos-1. По предварительным подсчётам, их объёмы — примерно 2,5 триллиона кубических футов газа (70 миллиардов кубометров), дополнительные цифры может дать допскважина. Кроме того, запасы на месторождениях "Афродита" составляют 4,5 триллиона кубических футов, "Глафкос" — от 5 до 8 триллионов кубических футов.