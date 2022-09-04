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Регион
Опубликовано 4 сентября 2022, 19:56
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Солдат ВСУ рассказал, как иностранцы забирали полученное Украиной от Запада оружие

Часть оружия, которое поставлялось Украине из-за рубежа, забирали иностранцы. Об этом заявил попавший в плен Луганской Народной Республики военнослужащий 54-й бригады украинской армии Максим Дворниченко.

Он рассказал о случае, когда с сослуживцами участвовал в разгрузке западного вооружения. По словам военнослужащего, примерно у 70% оружия были видны повреждения.

"Также туда приезжали люди в форме, говорили некоторые на английском языке, некоторые — на литовском, это оружие куда-то увозили. Они грузили себе в машину то, что им нужно было", — приводит РИА "Новости" слова Дворниченко.

По его рассказам, иностранцы забирали прежде всего шведско-британские переносные противотанковые управляемые ракеты NLAW и гранатомёты "Матадор". Когда украинские солдаты пытались задавать вопросы, командиры говорили, что это не их дело.

"Скорее всего, их перепродавали. А то, которое оружие было у нас на позициях... из него никто стрелять не умел", — сказал пленный.

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ТАСС / Zuma

Андрей Григорьев
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