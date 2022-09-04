Песков ответил на вопрос Лайфа об отношении Путина к Пугачёвой
Песков: Путин относится к Пугачёвой нормально
Президент РФ Владимир Путин нормально относится к певице, народной артистке СССР Алле Пугачёвой. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос Лайфа.
Песков отвечает на вопрос об отношении Путина к Пугачёвой. Видео © LIFE
"Вполне нормально. Они знают друг друга, они знакомы и неоднократно встречались", — сказал Песков в ходе брифинга.
Как рассказывал Лайф, Максим Галкин и его супруга Алла Пугачёва вместе с детьми уехали в Израиль после начала спецоперации на Украине. Затем Пугачёва сообщила, что планирует вернуться в РФ к осени. Обещание Алла Борисовна сдержала, приехала вместе с дочкой и сыном. Певица заметила, что теперь будет "наводить порядок в головах" — своей и окружающих.
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