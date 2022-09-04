Песков: Путин после ВЭФ проведёт совещание по экономике
После возвращения из Владивостока, где президент РФ Владимир Путин примет участие в Восточном экономическом форуме, глава государства проведёт совещание по экономике. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"После возвращения из Владивостока у президента запланировано совещание по экономическим вопросам", — сказал представитель Кремля.
Он добавил, что в ходе намеченного после ВЭФ совещания планируется осветить экономические вопросы в более широком контексте.
Ранее Лайф писал, что президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума 7 сентября выступит с речью о происходящих во всём мире процессах и развитии Дальнего Востока. Также в Кремле перечислили имена иностранных гостей на ВЭФ. В частности, ожидается визит премьер-министров Армении и Монголии, а также представителя Китая. Премьер-министр Временного правительства Мьянмы, который также выступит с речью, уже прибыл во Владивосток.