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4 сентября, 20:28

Песков: Путин после ВЭФ проведёт совещание по экономике

После возвращения из Владивостока, где президент РФ Владимир Путин примет участие в Восточном экономическом форуме, глава государства проведёт совещание по экономике. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"После возвращения из Владивостока у президента запланировано совещание по экономическим вопросам", — сказал представитель Кремля.

Он добавил, что в ходе намеченного после ВЭФ совещания планируется осветить экономические вопросы в более широком контексте.

Кремль: Путин на ВЭФ проведёт двусторонние встречи с иностранными гостями

Кремль: Путин на ВЭФ проведёт двусторонние встречи с иностранными гостями

Ранее Лайф писал, что президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума 7 сентября выступит с речью о происходящих во всём мире процессах и развитии Дальнего Востока. Также в Кремле перечислили имена иностранных гостей на ВЭФ. В частности, ожидается визит премьер-министров Армении и Монголии, а также представителя Китая. Премьер-министр Временного правительства Мьянмы, который также выступит с речью, уже прибыл во Владивосток.

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kremlin.ru

Арина Родионова

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