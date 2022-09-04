Песков: Путин после ВЭФ проведёт совещание по экономике

После возвращения из Владивостока, где президент РФ Владимир Путин примет участие в Восточном экономическом форуме, глава государства проведёт совещание по экономике. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"После возвращения из Владивостока у президента запланировано совещание по экономическим вопросам", — сказал представитель Кремля.