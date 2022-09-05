Песков: Тайфун "Хинамнор" не помешает работе Путина на ВЭФ

Тайфун "Хинамнор", который пришёл в Приморье, не сможет помешать участию президента России Владимира Путина в работе Восточного экономического форума (ВЭФ). Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Судя по тому, что мы готовимся к взлёту, значит, не помешает", — сказал Песков журналистам на борту самолёта, который доставит на Дальний Восток делегацию из Москвы.

Песков добавил, что "это уже не тайфун, это уже осколки этого тайфуна, он уже прошёл, как говорят метеорологи".

Представитель Кремля заметил, что полноценно картину можно будет обсудить только по прилёте. Он напомнил, что президент прибудет во Владивосток поздно ночью, там и станет понятно, насколько мнение метеорологов соответствует действительности. В целом, по словам Пескова, российскому лидеру на ВЭФ предстоит "очень насыщенный день".

"Он сразу отправится на учения, потом госсовет по туризму большой будет, потом — презентация всех проектов, ТОРы и всё остальное, потом встретится с модераторами с участием бизнесменов, которые будут на форуме, тоже такая свободная беседа", — пояснил Песков.