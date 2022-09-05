Два человека задержаны по делу о взрыве на выставке оружия в Чернигове

Задержаны подозреваемые в причастности ко взрыву на выставке оружия, который прогремел 3 сентября в Чернигове. Об этом после получения доклада о произошедшем проинформировал президент Украины Владимир Зеленский. Согласно его сообщению, в деле двое фигурантов.

"Тот, кто приказал отвезти боевое оружие на публичное городское мероприятие. И тот, кто разрешил ребёнку взять оружие в руки. Уголовное производство — в Госбюро расследований", — сказал Зеленский в видеообращении, опубликованном в телеграм-канале.

Он призвал правоохранительные органы обеспечивать безопасность населения и предупредил, что впредь недопустимо появление боевого оружия на публичных мероприятиях.