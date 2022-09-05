Стали известны подробности о загадочном авиакрушении над Балтикой
LETA: В разбившемся в Балтийском море самолёте было шесть человек
В самолёте Cessna, который разбился у берегов Латвии и упал в Балтийское море, находились не четверо, как предполагалось ранее, а шестеро человек. Об этом сообщает LETA.
"Согласно актуальной информации, в самолёте находились шесть человек", — говорится в сообщении издания.
Министр обороны Латвии Артис Пабрикс обсудил этот инцидент с главой МВД страны Кристапсом Эклонсом. На место крушения было отправлено спасательное судно. Как информируют СМИ, точной информации, в территориальных водах какой страны упал самолёт, пока нет. Однако DPA предполагает, что пилот во время крушения самолёта был без сознания.
Как писал Лайф ранее, у побережья Латвии разбился частный самолёт, который пытались перехватить истребители НАТО. Пункт его назначения на тот момент не был известен. Место взлёта борта — город Херес, юг Испании. Лётчики истребителей никого не увидели за штурвалом.
Wikipedia / Juergen Lehle