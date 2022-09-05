В Канаде двое преступников зарезали 10 человек

В Канаде двое преступников совершили массовое убийство. Полиция разыскивает двух мужчин, жертвами нападения которых стали 10 человек в поселении коренных народов. Об этом сообщил CBC.

По данным телеканала, преступление было совершено в поселении Джеймс-Смит-Кри-Нэйшн, а также в городе Велдон. Объявлен розыск мужчин по имени Дэмьен Сандерсон и Майлз Сандерсон, полиция распространила их фото. Зона поиска включает не только провинцию Саскачеван, но также соседние Альберту и Манитобу. Местным жителям рекомендовано укрыться в защищенных помещениях и не вступать в контакт с преступниками.

Подробности преступления пока не раскрываются. По предварительным данным, жертвами преступников стали случайные люди. По меньшей мере 15 человек получили ранения, но выжили.