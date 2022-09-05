Удар и крики ужаса: Аттракцион с людьми рухнул с многометровой высоты

При поломке аттракциона в индийском городе Мохали, штат Пенджаб, по предварительным данным, пострадало от 18 до 20 человек. Об этом сообщает местный портал Oneindia. Подвижная часть конструкции, на которой были в том числе дети, рухнула с высоты более 15 метров.

Аттракцион в Индии упал с 15-метровой высоты. Видео © Twitter / ghazalimohammad

СМИ уточняют, что десять человек получили тяжёлые травмы, их госпитализировали. На кадрах падения, опубликованных в Сети, видно, что огромные высотные качели поднимаются сначала, как и положено, кружась, а затем, вместо того чтобы постепенно идти на снижение, резко срываются. Женщины, мужчины и дети, находившиеся в креслах, при ударе вылетают из них.

В парке не было медиков, пришлось ждать их прибытия. Местные жители потребовали, чтобы власти разобрались в том, было ли разрешение на работу аттракциона. Правоохранительные органы расследуют причины произошедшего.

"На данный момент нам известно, что у них было разрешение на организацию шоу. Однако пощады не будет, если с их стороны будет обнаружена какая-либо ошибка. В соответствии с законом будут приняты строгие меры", — цитируют СМИ сообщение полиции.