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4 сентября, 22:23

Удар и крики ужаса: Аттракцион с людьми рухнул с многометровой высоты

В Индии аттракцион с людьми упал с 15-метровой высоты

При поломке аттракциона в индийском городе Мохали, штат Пенджаб, по предварительным данным, пострадало от 18 до 20 человек. Об этом сообщает местный портал Oneindia. Подвижная часть конструкции, на которой были в том числе дети, рухнула с высоты более 15 метров.

Аттракцион в Индии упал с 15-метровой высоты. Видео © Twitter / ghazalimohammad

СМИ уточняют, что десять человек получили тяжёлые травмы, их госпитализировали. На кадрах падения, опубликованных в Сети, видно, что огромные высотные качели поднимаются сначала, как и положено, кружась, а затем, вместо того чтобы постепенно идти на снижение, резко срываются. Женщины, мужчины и дети, находившиеся в креслах, при ударе вылетают из них.

В парке не было медиков, пришлось ждать их прибытия. Местные жители потребовали, чтобы власти разобрались в том, было ли разрешение на работу аттракциона. Правоохранительные органы расследуют причины произошедшего.

"На данный момент нам известно, что у них было разрешение на организацию шоу. Однако пощады не будет, если с их стороны будет обнаружена какая-либо ошибка. В соответствии с законом будут приняты строгие меры", — цитируют СМИ сообщение полиции.

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Ранее Лайф писал, что в июне в Пенсильвании люди повисли вниз головой на сломавшемся аттракционе. Громоздкая металлическая конструкция замерла на огромной высоте.

Обложка ©

Twitter / ghazalimohammad

Арина Родионова

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