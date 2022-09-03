Орудовала ножом и сковородкой: Прокуратура раскрыла новые детали убийства москвича 16-летней правнучкой

Бабушкинский районный суд арестовал 16-летнюю девушку, которая убила прадедушку ножом и сковородкой. Как сообщает столичная прокуратура, под стражей она пробудет до 1 ноября.

Девушке предъявлено обвинение по статье "Убийство", вину фигурантка признала. Установлено, что всё произошло вечером 31 августа в квартире жилого дома по улице Радужная. В ходе ссоры обвиняемая схватила сковородку и нанесла пожилому мужчине не менее девяти рубленых ран головы, а также не менее 17 колото-резаных ранений тела. Осознав, что родственник умер, девушка замыла следы крови на ноже и сковородке и сообщила сестре и бабушке, что нашла труп прадеда.