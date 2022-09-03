НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
3 сентября, 10:39

Орудовала ножом и сковородкой: Прокуратура раскрыла новые детали убийства москвича 16-летней правнучкой

Суд в Москве отправил под стражу зарезавшую прадеда 16-летнюю девушку

<p>Обвиняемая в убийстве дедушки. Обложка © Telegram-канал <a href="https://t.me/moscowproc/1016?single" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Прокуратуры Москвы</a></p>

Обвиняемая в убийстве дедушки. Обложка © Telegram-канал Прокуратуры Москвы

Бабушкинский районный суд арестовал 16-летнюю девушку, которая убила прадедушку ножом и сковородкой. Как сообщает столичная прокуратура, под стражей она пробудет до 1 ноября.

Девушке предъявлено обвинение по статье "Убийство", вину фигурантка признала. Установлено, что всё произошло вечером 31 августа в квартире жилого дома по улице Радужная. В ходе ссоры обвиняемая схватила сковородку и нанесла пожилому мужчине не менее девяти рубленых ран головы, а также не менее 17 колото-резаных ранений тела. Осознав, что родственник умер, девушка замыла следы крови на ноже и сковородке и сообщила сестре и бабушке, что нашла труп прадеда.

Пожилого москвича нашли зарезанным в своей квартире, камеры "сдали" убийцу — его 16-летнюю внучку

Пожилого москвича нашли зарезанным в своей квартире, камеры "сдали" убийцу — его 16-летнюю внучку

Ранее Лайф рассказывал, что под Екатеринбургом неизвестный напал на школьницу и изрезал её ножом. Девушку с множественными колото-резаными ранами головы и шеи привезли в реанимацию больницы Екатеринбурга.

Артур Лапсаков

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров