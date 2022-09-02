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2 сентября, 10:57

Пожилого москвича нашли зарезанным в своей квартире, камеры "сдали" убийцу — его 16-летнюю внучку

За убийство 85-летнего пенсионера в Москве задержана его 16-летняя внучка

<p>Место преступления. Фото © Telegram / <a href="https://t.me/skmoscowgsu/871" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ГСУ СКР по Москве</a></p>

Место преступления. Фото © Telegram / ГСУ СКР по Москве

На северо-востоке Москвы 16-летняя девочка-подросток зарезала дедушку. Правоохранители её уже задержали, она во всём созналась и раскаялась, сообщили в пресс-службе ГСУ СКР по Москве.

  • Место преступления. Фото © Telegram / ГСУ СКР по Москве
    Место преступления. Фото © Telegram / ГСУ СКР по Москве
  • Место преступления. Фото © Telegram / ГСУ СКР по Москве
    Место преступления. Фото © Telegram / ГСУ СКР по Москве
  • Место преступления. Фото © Telegram / ГСУ СКР по Москве
    Место преступления. Фото © Telegram / ГСУ СКР по Москве

Место преступления. Фото © Telegram / ГСУ СКР по Москве

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По данным следствия, всё произошло вечером 31 августа в квартире жилого дома, расположенного по улице Радужной. Там было обнаружено тело 85-летнего мужчины с многочисленными колото-резаными ранами в области головы и туловища. Было возбуждено уголовное дело по факту убийства.

Обвиняемая в убийстве. Фото © Telegram / ГСУ СКР по Москве

Обвиняемая в убийстве. Фото © Telegram / ГСУ СКР по Москве

Благодаря записям с камер наблюдения следователям и сотрудникам уголовного розыска удалось установить, что за зверским убийством пенсионера стоит его внучка. Девушку задержали, а позже в ходе допроса она полностью признала вину и раскаялась. По словам обвиняемой, у неё произошёл конфликт с дедом на бытовой почве, в ходе которого она схватилась за нож. Девушка также подробно показала, как именно совершила преступление, и указала на орудие.

"В ближайшее время следствие планирует ходатайствовать перед Бабушкинским районным судом города Москвы об избрании обвиняемой меры пресечения, связанной с лишением свободы", — добавили в СК.

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