Пожилого москвича нашли зарезанным в своей квартире, камеры "сдали" убийцу — его 16-летнюю внучку

На северо-востоке Москвы 16-летняя девочка-подросток зарезала дедушку. Правоохранители её уже задержали, она во всём созналась и раскаялась, сообщили в пресс-службе ГСУ СКР по Москве.







По данным следствия, всё произошло вечером 31 августа в квартире жилого дома, расположенного по улице Радужной. Там было обнаружено тело 85-летнего мужчины с многочисленными колото-резаными ранами в области головы и туловища. Было возбуждено уголовное дело по факту убийства.

Обвиняемая в убийстве. Фото © Telegram / ГСУ СКР по Москве

Благодаря записям с камер наблюдения следователям и сотрудникам уголовного розыска удалось установить, что за зверским убийством пенсионера стоит его внучка. Девушку задержали, а позже в ходе допроса она полностью признала вину и раскаялась. По словам обвиняемой, у неё произошёл конфликт с дедом на бытовой почве, в ходе которого она схватилась за нож. Девушка также подробно показала, как именно совершила преступление, и указала на орудие.

"В ближайшее время следствие планирует ходатайствовать перед Бабушкинским районным судом города Москвы об избрании обвиняемой меры пресечения, связанной с лишением свободы", — добавили в СК.