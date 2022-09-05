Определены регионы с самыми дорогими ЖКУ для жителей
Камчатка оказалась лидером по уровню трат на жилищно-коммунальные услуги
Больше других на жилищно-коммунальные услуги тратят из своих доходов жители Камчатки. За ними в этом рейтинге идут Карелия и Магаданская область. А вот самые низкие суммы на эту статью расходов у жителей Дагестана, Ингушетии и Севастополя. Такие данные приводит РИА "Новости" по результатам проведённого исследования.
Эксперты учитывали при расчёте расходы на жилищно-коммунальные услуги и топливо для освещения и отопления жилья. Они обнаружили, что разница между суммами трат на ЖКУ в разных регионах России очень заметна, значение показателя колеблется от 5,6% (Дагестан) до 14,2% (Камчатка). Влияют же на это величина тарифов на услуги ЖКХ, уровень совокупных потребительских расходов семей, объём потребления услуг. В целом объём средств на оплату ЖКХ в семейных бюджетах превышает 10% в 53 регионах. Меньше по сравнению с 2020 годом стали платить в 37 регионах, больше — в 46. В Самарской области и в Республике Саха (Якутия) доля затрат не изменилась.
В денежном эквиваленте самые дорогие ЖКУ в Москве, средняя семья там тратит на это более 10 тысяч рублей. Следом за столицей идут Камчатка (9919 рублей в месяц) и Магаданская область (9891 рубль). В эту пятёрку также вошли Ямало-Ненецкий округ (8810 рублей) и Ненецкий округ (8243 рубля). Меньше всего за коммуналку платят жители Калмыкии, Чувашии, Дагестана, Брянской области, Курской области и Мордовии (менее 3700 рублей). Средняя сумма по РФ составила 5500 рублей. По сравнению с 2020 годом показатель вырос на 9,2%. Специалисты прогнозируют, что в 2022 году доля расходов увеличиться существенно не должна, сообщает агентство.
Ранее Лайф писал, что Минстрой предложил списать некоторым россиянам долги по коммуналке. Причинами для предоставления льгот могут стать стационарное лечение, смерть близких родственников, невыплата зарплаты и так далее.
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