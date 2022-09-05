Определены регионы с самыми дорогими ЖКУ для жителей

Больше других на жилищно-коммунальные услуги тратят из своих доходов жители Камчатки. За ними в этом рейтинге идут Карелия и Магаданская область. А вот самые низкие суммы на эту статью расходов у жителей Дагестана, Ингушетии и Севастополя. Такие данные приводит РИА "Новости" по результатам проведённого исследования.

Эксперты учитывали при расчёте расходы на жилищно-коммунальные услуги и топливо для освещения и отопления жилья. Они обнаружили, что разница между суммами трат на ЖКУ в разных регионах России очень заметна, значение показателя колеблется от 5,6% (Дагестан) до 14,2% (Камчатка). Влияют же на это величина тарифов на услуги ЖКХ, уровень совокупных потребительских расходов семей, объём потребления услуг. В целом объём средств на оплату ЖКХ в семейных бюджетах превышает 10% в 53 регионах. Меньше по сравнению с 2020 годом стали платить в 37 регионах, больше — в 46. В Самарской области и в Республике Саха (Якутия) доля затрат не изменилась.

В денежном эквиваленте самые дорогие ЖКУ в Москве, средняя семья там тратит на это более 10 тысяч рублей. Следом за столицей идут Камчатка (9919 рублей в месяц) и Магаданская область (9891 рубль). В эту пятёрку также вошли Ямало-Ненецкий округ (8810 рублей) и Ненецкий округ (8243 рубля). Меньше всего за коммуналку платят жители Калмыкии, Чувашии, Дагестана, Брянской области, Курской области и Мордовии (менее 3700 рублей). Средняя сумма по РФ составила 5500 рублей. По сравнению с 2020 годом показатель вырос на 9,2%. Специалисты прогнозируют, что в 2022 году доля расходов увеличиться существенно не должна, сообщает агентство.