В Берлине полиция застрелила мужчину, зарубившего девушку

В Берлине полиция смертельно ранила мужчину, который напал на девушку с топором и убил её. Это случилось накануне утром в городском округе Лихтенберг.

Согласно совместному заявлению полиции и прокуратуры Берлина, сообщение о происшествии поступило в правоохранительные органы примерно в семь утра (08:40 мск). 23-летний мужчина с топором напал на 27-летнюю девушку, после чего она скончалась.

Полиция, прибыв в квартиру, где это случилось, была вынуждена применить огнестрельное оружие. В результате агрессор получил ранение, не совместимое с жизнью. Причины случившегося не раскрываются.