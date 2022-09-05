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4 сентября, 22:51

В Берлине полиция застрелила мужчину, зарубившего девушку

В Берлине полиция смертельно ранила мужчину, который напал на девушку с топором и убил её. Это случилось накануне утром в городском округе Лихтенберг.

Согласно совместному заявлению полиции и прокуратуры Берлина, сообщение о происшествии поступило в правоохранительные органы примерно в семь утра (08:40 мск). 23-летний мужчина с топором напал на 27-летнюю девушку, после чего она скончалась.

Полиция, прибыв в квартиру, где это случилось, была вынуждена применить огнестрельное оружие. В результате агрессор получил ранение, не совместимое с жизнью. Причины случившегося не раскрываются.

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ТАСС / AP / Joerg Carstensen

Андрей Григорьев

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