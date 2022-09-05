Диетолог назвал продукт, продлевающий жизнь

Оливковое масло положительно влияет на продолжительность жизни. Об этом заявил директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург. В отличие от подсолнечного, оно не способствуют развитию атеросклеротических и сердечно-сосудистых заболеваний, пояснил медик.

"Оливковое масло уникально тем, что оно состоит из олеиновой омега-9 насыщенной жирной кислоты. Есть достаточно много исследований, показывающих, что эта жирная кислота никак не способствует развитию атеросклероза. А если она в пище преобладает, то понятно, что меньше других жирных кислот, и получается, что такое питание обладает антиатерогенным действием", — рассказал Гинзбург в интервью порталу Ura.ru.

Подсолнечное же масло богато омега-6 полиненасыщенной линолевой жирной кислотой, отметил Гинзбург. Её избыток в питании, по словам врача, способствует развитию атеросклероза, провоспалительных возрастных заболеваний, когнитивных нарушений и способно вызывать раннее старение мозга, склонность к депрессии, шизофрении. А оливковое, как подчеркнул доктор медицинских наук, входит в средиземноморскую диету.

"А мы знаем, что люди, которые её соблюдают, реже болеют сердечно-сосудистыми заболеваниями и дольше живут. Это отработанная природой, самим человеческим социумом оздоровительная программа питания. В этой диете оливковое масло составляет большинство", — отметил собеседник агентства.