Ан-2 совершил жёсткую посадку в Ненецком автономном округе
Последствия жёсткой посадки. Фото © Северо-Западная транспортная прокуратура
В Ненецком автономном округе совершил жёсткую посадку самолёт Ан-2, следовавший курсом Архангельск – Несь. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.
Инцидент, по предварительным данным, произошёл 2 сентября на посадочной площадке Несь. Борт принадлежит авиакомпании "2-й Архангельский объединённый авиаотряд". В самолёте во время посадки находилось восемь пассажиров и члены экипажа.
В прокуратуре сообщают, что пострадавших в результате ЧП нет.
Как писал Лайф, два человека погибли при крушении самолёта Ан-2 в Краснодарском крае. Ранее сообщалось, что он упал, задев ЛЭП. Авиакатастрофа произошла в станице Прочноокопской.