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2 сентября, 20:37

Ан-2 совершил жёсткую посадку в Ненецком автономном округе

<p>Последствия жёсткой посадки. Фото © <a href="https://epp.genproc.gov.ru/web/sztp/mass-media/news?item=76458575" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Северо-Западная транспортная прокуратура</a></p>

Последствия жёсткой посадки. Фото © Северо-Западная транспортная прокуратура

В Ненецком автономном округе совершил жёсткую посадку самолёт Ан-2, следовавший курсом Архангельск – Несь. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Инцидент, по предварительным данным, произошёл 2 сентября на посадочной площадке Несь. Борт принадлежит авиакомпании "2-й Архангельский объединённый авиаотряд". В самолёте во время посадки находилось восемь пассажиров и члены экипажа.

В прокуратуре сообщают, что пострадавших в результате ЧП нет.

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Как писал Лайф, два человека погибли при крушении самолёта Ан-2 в Краснодарском крае. Ранее сообщалось, что он упал, задев ЛЭП. Авиакатастрофа произошла в станице Прочноокопской.

Дмитрий Алексиевич

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