Ан-2 совершил жёсткую посадку в Ненецком автономном округе

В Ненецком автономном округе совершил жёсткую посадку самолёт Ан-2, следовавший курсом Архангельск – Несь. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Инцидент, по предварительным данным, произошёл 2 сентября на посадочной площадке Несь. Борт принадлежит авиакомпании "2-й Архангельский объединённый авиаотряд". В самолёте во время посадки находилось восемь пассажиров и члены экипажа.

В прокуратуре сообщают, что пострадавших в результате ЧП нет.