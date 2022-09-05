Пушков предрёк Западу провал из-за решения G7 ограничить цену российской нефти

Он отметил, что в экономическом противостоянии Запад готов идти на жертвы, лишь бы не допустить "победы России над Украиной и загнать российскую экономику в "чёрную дыру". По словам сенатора, решение установить ценовой потолок даже в ущерб себе говорит о "серьёзных намерениях" стран – членов G7. Но, как отметил политик, в "состязании на выносливость экономических и хозяйственных систем" участвуют российские ресурсы против западных санкций. И от исхода такой борьбы зависит судьба западного лидерства, написал парламентарий.