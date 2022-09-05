Пушков предрёк Западу провал из-за решения G7 ограничить цену российской нефти
В экономическом противостоянии России Западу грозит проигрыш, считает сенатор Алексей Пушков. Таким образом политик прокомментировал план "Большой семёрки" (G7) по установлению потолка цен на российскую нефть.
"Европа разрывает энергетическую пуповину, связывавшую её с Россией. Но в силу огромных ресурсов, имеющихся в распоряжении России, Европа рискует и проиграть", — написал Пушков в своём телеграм-канале.
Он отметил, что в экономическом противостоянии Запад готов идти на жертвы, лишь бы не допустить "победы России над Украиной и загнать российскую экономику в "чёрную дыру". По словам сенатора, решение установить ценовой потолок даже в ущерб себе говорит о "серьёзных намерениях" стран – членов G7. Но, как отметил политик, в "состязании на выносливость экономических и хозяйственных систем" участвуют российские ресурсы против западных санкций. И от исхода такой борьбы зависит судьба западного лидерства, написал парламентарий.
Ранее Лайф сообщал, что британцы высмеяли ценовой потолок G7 на нефть. Некоторые даже предрекли Европе судьбу армии Фридриха Паулюса в 1942–1943 годах, одна часть которой погибла, а другая — попала в плен к Красной армии. Запад глубоко ошибается, если думает, что может диктовать России цену на сырьё, написали читатели Daily Mail.
Напомним, 2 сентября главы минфинов стран "Большой семёрки" договорились ввести предельные цены на поставки российских энергоносителей. В связи с этим глава Минфина США Джанет Йеллен выразила надежду на падение доходов России и уменьшение стоимости энергоносителей на глобальном рынке. А в ЕК пригрозили России последствиями в случае несоблюдения газовых контрактов. При этом агентство Bloomberg выяснило, что страны G7 не намерены останавливаться на введении потолка цены на российскую нефть, они собираются установить два других вида ограничений на сырьё.
Telegram-канал / Алексей Пушков