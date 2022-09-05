"Не хочу платить за Украину": Британцев шокировало заявление об остановке "Северного потока"

Сообщение о грядущем подорожании газа после приостановки "Газпромом" поставок по "Северному потоку" из России в Европу ввергло британцев в шок. Некоторые читатели Daily Mail признали право Москвы пойти на такой шаг, увидели в этом ошибку своих политиков.

Электричество за короткий срок в Британии уже подорожало в четыре раза, отметил один из комментаторов.

"Давайте будем честными по отношению к России. Мы начали эту экономическую войну, а не они. Наши политики сделали это, зная, что это произойдёт. Вся наша политическая система потерпела неудачу и нуждается в замене", — написали британцы в комментариях.

Один из читателей назвал британских политиков бесполезными. Другие призвали их вернуть страну к нормальной жизни и признались, что более не готовы "платить за Украину". Некоторые британцы отметили, что Путина им винить не в чем.

"Я не виню Путина. Чего все ждали, когда мы попытались шантажировать его санкциями?" — написал один из участников дискуссии.

Как ранее писал Лайф, Новак заявил, что вина за остановку "Северного потока" лежит на ЕС и Западе. Он уточнил, что были полностью нарушены все условия контракта по ремонту и транспортировке оборудования.