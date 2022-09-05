Самолёт с девятью пассажирами упал в океан у берегов США

В Тихий океан у американского города Сиэтл упал самолёт, на борту которого находилось девять человек, в том числе один ребёнок. Об этом сообщила Береговая охрана США.

Как рассказали в ведомстве, в воду упал гидроплан. К месту ЧП у Мьютини-Бэй, к западу от острова Уидби, направлены спасатели. Живы ли находившиеся на борту люди, пока не сообщается.