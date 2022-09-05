Самолёт с девятью пассажирами упал в океан у берегов США
В Тихий океан у американского города Сиэтл упал самолёт, на борту которого находилось девять человек, в том числе один ребёнок. Об этом сообщила Береговая охрана США.
Как рассказали в ведомстве, в воду упал гидроплан. К месту ЧП у Мьютини-Бэй, к западу от острова Уидби, направлены спасатели. Живы ли находившиеся на борту люди, пока не сообщается.
Это уже второе авиакрушение за сутки. Как писал Лайф ранее, у побережья Латвии разбился частный самолёт, который пытались перехватить истребители НАТО. Пункт его назначения на тот момент не был известен. Место взлёта борта — город Херес, юг Испании. Лётчики истребителей никого не увидели за штурвалом. По последним данным, на борту было шесть человек. Пилот мог потерять сознание перед крушением.
Flickr / coastguardnews