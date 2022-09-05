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5 сентября, 01:34

Попова ответила на вопрос, ждать ли россиянам новых ограничений из-за ковида

Попова: введение дополнительных ограничений из-за ковида не требуется

При нынешних показателях заболеваемости дополнительных антиковидных ограничений в России не требуется. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Каких-либо дополнительных мер, ограничительных мер на сегодняшний день не требуется", — сказала руководитель ведомства на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

Она пояснила, что в стране наблюдается замедление темпов роста заболеваемости по коронавирусу. Ковидная волна уходит из столичного региона. Рост сейчас наблюдается в основном на юге страны и за Уралом.

В России впервые с 11 марта выявили более 50 тысяч случаев коронавируса

В России впервые с 11 марта выявили более 50 тысяч случаев коронавируса

Как сообщал Лайф, ранее вирусолог заявил, что с начала пандемии коронавируса летальность от болезни снизилась примерно в 15 раз. Сейчас этот показатель находится на уровне 0,33%.

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Агентство "Москва" \ Андрей Никеричев

Андрей Григорьев

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