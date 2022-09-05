Попова ответила на вопрос, ждать ли россиянам новых ограничений из-за ковида
Попова: введение дополнительных ограничений из-за ковида не требуется
При нынешних показателях заболеваемости дополнительных антиковидных ограничений в России не требуется. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Каких-либо дополнительных мер, ограничительных мер на сегодняшний день не требуется", — сказала руководитель ведомства на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).
Она пояснила, что в стране наблюдается замедление темпов роста заболеваемости по коронавирусу. Ковидная волна уходит из столичного региона. Рост сейчас наблюдается в основном на юге страны и за Уралом.
Как сообщал Лайф, ранее вирусолог заявил, что с начала пандемии коронавируса летальность от болезни снизилась примерно в 15 раз. Сейчас этот показатель находится на уровне 0,33%.
Агентство "Москва" \ Андрей Никеричев