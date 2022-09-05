Попова ответила на вопрос, ждать ли россиянам новых ограничений из-за ковида

При нынешних показателях заболеваемости дополнительных антиковидных ограничений в России не требуется. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Каких-либо дополнительных мер, ограничительных мер на сегодняшний день не требуется", — сказала руководитель ведомства на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

Она пояснила, что в стране наблюдается замедление темпов роста заболеваемости по коронавирусу. Ковидная волна уходит из столичного региона. Рост сейчас наблюдается в основном на юге страны и за Уралом.