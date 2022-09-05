Спасателям удалось высадиться на Ключевскую сопку, где погибли туристы

На Камчатке вертолёт Ми-8 МЧС смог приземлиться и высадить поисково-спасательный отряд на Ключевскую сопку, где погибли туристы. Посадка была совершена на отметке 1663 метра, сообщает Центр обеспечения действий по ГО и ЧС.

"Высадить их на большей высоте не позволил сильный ветер, а также пепел, который поднимается со склонов исполина", — пояснили в центре.