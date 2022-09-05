Спасателям удалось высадиться на Ключевскую сопку, где погибли туристы
На Камчатке вертолёт Ми-8 МЧС смог приземлиться и высадить поисково-спасательный отряд на Ключевскую сопку, где погибли туристы. Посадка была совершена на отметке 1663 метра, сообщает Центр обеспечения действий по ГО и ЧС.
"Высадить их на большей высоте не позволил сильный ветер, а также пепел, который поднимается со склонов исполина", — пояснили в центре.
Группа спасателей начала восхождение к туристам. По предварительным данным, двое остаются на высоте более 4100 метров, столько же — в домике вулканологов на высоте 3300 метров. К полуночи спасатели планируют добраться до домика, а с рассветом продолжить путь к остальным выжившим участникам группы.
Лайф напоминает, что группа российских туристов из семи регионов в составе десяти человек и двух гидов с 30 августа начала восхождение на вулкан. Однако 3 сентября случилось несчастье: четыре туриста погибли, сорвавшись в пропасть. Есть пострадавшие: один из гидов получил перелом ноги. Впоследствии сообщалось, что количество погибших туристов сначала увеличилось до пяти, затем до шести, а 5 сентября число жертв выросло уже до восьми человек.
КГКУ "ЦОД"