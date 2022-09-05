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5 сентября, 02:26

"Если ушла, значит попадёт": Минобороны показало ночные пуски из "Искандеров" по ВСУ

Минобороны РФ показало видео боевой работы "Искандеров" в ночное время

Оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер" применяются в ходе военной спецоперации на Украине. Установки Западного военного округа бьют в ночное время по объектам военной инфраструктуры Вооружённых сил Украины. Минобороны показало на видео боевую работу расчётов ОТРК.

"В арсенале ОТРК как баллистические, так и крылатые ракеты, которые на подлёте к цели ставят ложные электронные помехи и являются практически неуязвимыми для систем ПВО противника", — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Военнослужащий на опубликованных кадрах пояснил, что крылатые ракеты — для более сложных объектов. Они могут лететь предельно низко, за счёт чего их практически нельзя перехватить.

"Она (ракета. — Прим. ред.) сделана для более, так сказать, точечной работы, для более тонкой. Если она ушла — всё, значит попадёт", — сказал участник военной спецоперации.

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Как рассказывал Лайф, ранее ВС России ударили "Искандером" по эшелону ВСУ в Днепропетровской области. А в конце июля нанесли удар по пункту временного размещения формирования "Кракен" в Харьковской области, в результате было уничтожено более 30 бойцов.

Андрей Григорьев

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