Оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер" применяются в ходе военной спецоперации на Украине. Установки Западного военного округа бьют в ночное время по объектам военной инфраструктуры Вооружённых сил Украины. Минобороны показало на видео боевую работу расчётов ОТРК.

"В арсенале ОТРК как баллистические, так и крылатые ракеты, которые на подлёте к цели ставят ложные электронные помехи и являются практически неуязвимыми для систем ПВО противника", — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Военнослужащий на опубликованных кадрах пояснил, что крылатые ракеты — для более сложных объектов. Они могут лететь предельно низко, за счёт чего их практически нельзя перехватить.

"Она (ракета. — Прим. ред.) сделана для более, так сказать, точечной работы, для более тонкой. Если она ушла — всё, значит попадёт", — сказал участник военной спецоперации.