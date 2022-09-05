Песков: Некоторые артисты запятнали себя непристойными заявлениями

Некоторые российские артисты запятнали себя непристойными и неприемлемыми заявлениями. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он упомянул в этом контексте Максима Галкина.

"Есть артисты, которые буквально себя запятнали совершенно непристойными и неприемлемыми заявлениями. Это отдельная история, и это те, с кем нам явно не по пути", — сказал Песков.

Так, он подчеркнул, что ни одного такого заявления от Аллы Пугачёвой не слышал, а вот от её супруга Максима Галкина они поступали.

Пескову задали вопрос, может ли это чем-то обернуться для Галкина. Он сказал, что "пока не видел никакой реакции кого-то из наших компетентных органов".