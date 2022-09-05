"Грань выживания": Экономист увидел в укреплении доллара большой риск для нескольких стран

Рост курса доллара на 10% с начала года, как это ни странно, является признаком кризиса в США. Эта тенденция может поставить некоторые страны на грань выживания. Среди них Тунис, Кения, Сальвадор, Гаити и многие другие. Такое мнение выразил экономист Егор Клопенко.

"Дорогой доллар США действительно поставит на грань выживания экономики стран, чей импорт оплачивался в американской валюте", — подчеркнул Клопенко в интервью агентству "Прайм".

При этом антироссийские санкции в такой ситуации сыграли России на руку, считает эксперт. Выходит, что страна вовремя отошла от американской валюты. Более того, экономист допустил, что россияне смогут на этом заработать. Клопенко уверен, что роль доллара в мире будет постепенно снижаться, в будущем управление рынком, по его словам, перейдёт к нескольким финансовым центрам и мультивалютной торговле.

"Доллар США ещё долгое время будет одной из ведущих валют в межнациональных расчётах, но теперь уже именно "одной из", а не единственной", — сказал экономист.