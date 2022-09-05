В Сербии напророчили Зеленскому участь козла отпущения
"Печат": На Западе Зеленскому отвели участь козла отпущения
Президенту Украины Владимиру Зеленскому не удастся избавиться от участи козла отпущения — таким мнением поделился автор статьи в сербском издании "Печат".
По его мнению, при возникновении проблем Запад всегда может свалить вину на Зеленского и отказаться от сотрудничества с ним. Точно так же был списан Порошенко, который "верно служил и выполнял все задания".
"Просто для Запада он оказался полезнее в качестве козла отпущения, а не в роли "украинского лидера". Зеленский тоже не избежит подобной участи, и для него это был бы наилучший вариант", — полагает автор статьи.
Он приводит слова члена Комитета Госдумы по международным делам Дмитрия Белика. Тот называл Зеленского марионеткой в руках Запада, которая "давно утратила возможность принимать какие бы то ни было самостоятельные решения".
Как рассказывал Лайф, ранее бывший советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрегор заявил, что план действий Киеву диктует Вашингтон. Он выразил уверенность, что именно Соединённые Штаты ответственны за всё происходящее на Украине.
ТАСС / Zuma