Президенту Украины Владимиру Зеленскому не удастся избавиться от участи козла отпущения — таким мнением поделился автор статьи в сербском издании "Печат".

По его мнению, при возникновении проблем Запад всегда может свалить вину на Зеленского и отказаться от сотрудничества с ним. Точно так же был списан Порошенко, который "верно служил и выполнял все задания".

"Просто для Запада он оказался полезнее в качестве козла отпущения, а не в роли "украинского лидера". Зеленский тоже не избежит подобной участи, и для него это был бы наилучший вариант", — полагает автор статьи.

Он приводит слова члена Комитета Госдумы по международным делам Дмитрия Белика. Тот называл Зеленского марионеткой в руках Запада, которая "давно утратила возможность принимать какие бы то ни было самостоятельные решения".