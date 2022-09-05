Песков: Даты прямой линии, послания и пресс-конференции Путина не определены
В Кремле пока ещё не назначили даты проведения прямой линии, Послания Президента РФ Федеральному собранию и пресс-конференции российского лидера. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"С этим пока не определились", — пояснил он ТАСС в преддверии Восточного экономического форума.
Напомним, что в 2020 году из-за начала пандемии прямую линию отменили, а в 2021 году она прошла 30 июня. Общение длилось 3 часа 42 минуты, главе государства прислали более 2,2 миллиона вопросов, он успел ответить на 68.
Как сообщал Лайф, в августе Песков не исключил, что прямую линию в этом году могут объединить с пресс-конференцией Путина.
Пресс-служба Президента РФ