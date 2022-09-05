Надеются добраться до полуночи: Спасатели с ледорубами поднимаются на Ключевской вулкан

Две группы спасателей поднимаются на Ключевской вулкан, где застряли туристы. Как сообщили в главке МЧС России по Камчатскому краю, их цель — дойти до домика вулканологов, расположенного на высоте 3300 метров.

В составе первой группировки — сотрудники поисково-спасательного отряда ЦОД. К 16:30 по камчатскому времени (7:30 мск) им удалось добраться до отметки 2000 метров. К домику вулканологов они намерены дойти до полуночи.

Вторая группа из четырёх человек Камчатского спасательного центра и пяти сотрудников поисково-спасательного отряда МЧС только начала восхождение. В зависимости от погодных условий восхождение займёт не менее двух суток. Принимать решения о дальнейших своих действиях спасатели будут на месте, исходя из ситуации.