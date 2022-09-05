Надеются добраться до полуночи: Спасатели с ледорубами поднимаются на Ключевской вулкан
Две группы спасателей поднимаются на Ключевской вулкан к туристам
Ситуация на Ключевском вулкане. Обложка © Камчатская группа реагирования на вулканические извержения
Две группы спасателей поднимаются на Ключевской вулкан, где застряли туристы. Как сообщили в главке МЧС России по Камчатскому краю, их цель — дойти до домика вулканологов, расположенного на высоте 3300 метров.
В составе первой группировки — сотрудники поисково-спасательного отряда ЦОД. К 16:30 по камчатскому времени (7:30 мск) им удалось добраться до отметки 2000 метров. К домику вулканологов они намерены дойти до полуночи.
Вторая группа из четырёх человек Камчатского спасательного центра и пяти сотрудников поисково-спасательного отряда МЧС только начала восхождение. В зависимости от погодных условий восхождение займёт не менее двух суток. Принимать решения о дальнейших своих действиях спасатели будут на месте, исходя из ситуации.
Поисково-спасательную операцию осложняет несколько факторов: сила ветра на высотах достигает 15 метров в секунду, а в ближайшие несколько часов ожидаются осадки в виде снега, на склонах есть пепловые облака, камнепады, также на пути присутствуют ледовые поля, передвигаться по которым возможно только в "кошках" и используя ледорубы. Согласно прогнозу Камчатгидрометеоцентра, 6 сентября к берегам полуострова со стороны Охотского моря подойдёт циклон. Атмосферный вихрь будет оказывать влияние на несколько районов, в том числе и на Усть-Камчатский, куда территориально входит Ключевской вулкан. Синоптики прогнозируют дождь, на высотах — мокрый снег. Порывы ветра будут достигать 20 метров в секунду.
Лайф напоминает, что группа российских туристов из семи регионов в составе десяти человек и двух гидов с 30 августа начала восхождение на вулкан. Однако 3 сентября случилось несчастье: четыре туриста погибли, сорвавшись в пропасть. Есть пострадавшие: один из гидов получил перелом ноги. Впоследствии сообщалось, что количество погибших туристов сначала увеличилось до пяти, затем — до шести, а 5 сентября число жертв выросло уже до восьми человек.