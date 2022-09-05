СМИ узнали, кто был на борту рухнувшего в Балтийское море самолёта
Diario de Sevilla: При крушении самолёта в Балтийское море погиб владелец авиакомпании
На борту частного самолёта Cessna, который упал в Балтийское море у берегов Латвии, находился и владелец авиакомпании Quick Air Карл-Петер Гриземанн. Об этом пишет газета Dario de Sevilla, не уточняя, откуда в издание поступила такая информация.
По версии газеты, на борту помимо самого Гриземанна были его жена, двое детей и две собаки. За штурвалом якобы находился он сам.
Газета отмечает, что семья бизнесмена обычно летала из Хереса на юге Испании в Кёльн, где базируется авиакомпания Quick Air, предоставляющая услуги аэротакси и аренды медицинских самолётов.
Как писал Лайф ранее, 4 сентября у побережья Латвии разбился частный самолёт, который пытались перехватить истребители НАТО. Пункт его назначения на тот момент не был известен. Место взлёта борта — город Херес, юг Испании. Лётчики истребителей никого не увидели за штурвалом. Высказывались предположения, что пилот в тот момент мог быть без сознания.
Quick Air