Украинские политики, которые угрожают жителям Запорожской области тюрьмой за участие в референдумах, понесут жёсткое наказание. Такое заявление в беседе с РИА "Новости" сделал член главного совета администрации Запорожья Владимир Рогов.

"Все подобные заявления киевских горе-политиков продиктованы их бессильной злобой. Режим Зеленского и его пособники должны чётко уяснить, что все, кто своими заявлениями и действиями пытается сорвать народное волеизъявление, подлежат уголовной ответственности и преследованию, а также неотвратимо понесут самое жёсткое наказание", — сказал он.

По словам Рогова, Киев осознаёт, что жители освобождённых территорий ненавидят украинскую власть и связывают своё будущее только с Россией. И, что бы режим Зеленского ни говорил, референдум всё равно состоится. Киевские власти, подчеркнул Рогов, только и делают, что угрожают, устраивают теракты, обстрелы и "всё самое плохое", а с Россией освобождённые территории видят своё будущее, развитие и уверенность в завтрашнем дне.