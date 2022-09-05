Цена газа в Европе выросла почти на треть на фоне остановки "Северного потока"
Стоимость газа в Европе на открытии торгов подскочила на 30%, превысив 2850 долларов за тысячу кубов. Это произошло на фоне полной остановки поставок по "Северному потоку", следует из данных лондонской биржи ICE.
Цена октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах поднялась до 2853 долларов за тысячу кубометров, или 279 евро за МВт/ч. Сейчас стоимость упала до 265 евро за МВт/ч.
Напомним, за три летних месяца цена газа в Европе выросла почти в три раза. Одной из причин такого роста стоимости топлива стало падение поставок газа из России по "Северному потоку".
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