Цена газа в Европе выросла почти на треть на фоне остановки "Северного потока"

Стоимость газа в Европе на открытии торгов подскочила на 30%, превысив 2850 долларов за тысячу кубов. Это произошло на фоне полной остановки поставок по "Северному потоку", следует из данных лондонской биржи ICE.

Цена октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах поднялась до 2853 долларов за тысячу кубометров, или 279 евро за МВт/ч. Сейчас стоимость упала до 265 евро за МВт/ч.