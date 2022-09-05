Бежавшая из Австрии экс-глава МИДа Кнайсль объяснила, почему выбрала Ливан, а не Россию
Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль рассказала, что уехала из страны в Ливан из-за постоянных угроз в свой адрес. По её словам, Россия не стала её новым домом из-за отсутствия близких друзей.
"Я не могла переехать в Россию. Хотя говорю чуть-чуть по-русски. Но я говорю лучше по-арабски. И я знаю Ливан. У меня есть друзья, которые меня знают как просто Карин. И это очень важно", — сказала экс-министр в кулуарах Восточного экономического форума, в котором она участвует в 2022 году.
Кнайсль также заявила, что в Европе она "точно вне закона". Экс-главе австрийского МИДа пришлось покинуть страну, чтобы не участвовать "в этой странной коммуникации".
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Ранее Карин Кнайсль назвала политиков ЕС тинейджерами по сравнению с Владимиром Путиным. Она рассказала, что не стала брать на память все фотографии со своих рабочих встреч, а взяла лишь совместные снимки с президентом РФ и главой МИД России Сергеем Лавровым.