Почта России запустит эксперимент по доставке вин в апреле 2023 года

В апреле 2023 года Почта России планирует начать эксперимент по продаже российских вин. Об этом заявил генеральный директор компании Максим Акимов в эфире телеканала РБК.

"Пока мы в дискуссии по законопроекту, и тут мы движемся медленнее, чем с бондовыми складами. Но могу выразить уверенность, что проект мы запустим в апреле следующего года, будут первые отправки", — сказал он.

Акимов рассказал, что основные параметры доставки не изменились: покупать вино могут только совершеннолетние граждане через специализированную витрину и это может быть только российский алкоголь. Кроме того, доставка должна производиться не раньше чем через 24 часа, но и не сильно позже. Компания также очень надеется на беспилотную доставку грузов. Единственный фактор, который сковывает этот проект, — небогатый выбор аппаратов отечественного производства, но Почта России верит, что промышленность в стране будет двигаться быстрее.

"Мы считаем, что и качество [отечественных] машин, и их предложение по количеству пока от нашего запроса далеко. И я даже не обсуждаю сейчас стоимость лётного часа и не трогаю коммерческую эффективность этой перевозки", — добавил он.