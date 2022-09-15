"Амур" подписал контракт с сыном члена Зала хоккейной славы Макиннисом

Хабаровский "Амур" подписал контракт с американским центральным нападающим Райаном Макиннисом. Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.

Соглашение с 26-летним хоккеистом, проведшим минувший сезон в системе клуба НХЛ "Баффало Сейбрз", рассчитано до конца сезона.