НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
15 сентября, 09:14

"Амур" подписал контракт с сыном члена Зала хоккейной славы Макиннисом

Хабаровский "Амур" подписал контракт с американским центральным нападающим Райаном Макиннисом. Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.

Соглашение с 26-летним хоккеистом, проведшим минувший сезон в системе клуба НХЛ "Баффало Сейбрз", рассчитано до конца сезона.

"Амур" второй раз за девять дней обыграл "Куньлунь" в КХЛ

"Амур" второй раз за девять дней обыграл "Куньлунь" в КХЛ

Райан Макиннис приходится сыном обладателю Кубка Стэнли, члену Зала хоккейной славы и олимпийскому чемпиону Элу Макиннису, который провёл в НХЛ за "Калгари Флеймз" и "Сент-Луис Блюз" 1416 матчей и набрал 1274 очка.

Обложка ©

ХК "Амур"

Роман Фейгин

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров