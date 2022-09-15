"Амур" подписал контракт с сыном члена Зала хоккейной славы Макиннисом
Хабаровский "Амур" подписал контракт с американским центральным нападающим Райаном Макиннисом. Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.
Соглашение с 26-летним хоккеистом, проведшим минувший сезон в системе клуба НХЛ "Баффало Сейбрз", рассчитано до конца сезона.
Райан Макиннис приходится сыном обладателю Кубка Стэнли, члену Зала хоккейной славы и олимпийскому чемпиону Элу Макиннису, который провёл в НХЛ за "Калгари Флеймз" и "Сент-Луис Блюз" 1416 матчей и набрал 1274 очка.
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