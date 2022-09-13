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13 сентября, 11:37

"Амур" второй раз за девять дней обыграл "Куньлунь" в КХЛ

Хабаровский "Амур" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл пекинский "Куньлунь Ред Стар" со счётом 2:1. Встреча состоялась на "Платинум-арене".

Победную шайбу на 53-й минуте забросил нападающий "Амура" Игорь Руденков. Также в составе дальневосточной команды отличился Ярослав Лихачёв. У гостей автором единственного гола стал американский защитник Джейк Челиос.

Для "Амура" победа над "Куньлунем" стала второй за девять дней. 4 сентября хабаровчане одолели соперника на выезде со счётом 2:0.

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"Амур" набрал шесть очков и поднялся на третье место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. "Куньлунь Ред Стар" с тремя баллами идёт на предпоследней, десятой позиции на Западе.

КХЛ. Регулярный чемпионат

"Амур" – "Куньлунь" — 2:1

Шайбы: Лихачёв 2' (1:0), Челиос 44' (1:1), Руденков 53' (2:1)

Обложка ©

ХК "Амур"

Роман Фейгин

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