"Амур" второй раз за девять дней обыграл "Куньлунь" в КХЛ

Хабаровский "Амур" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл пекинский "Куньлунь Ред Стар" со счётом 2:1. Встреча состоялась на "Платинум-арене".

Победную шайбу на 53-й минуте забросил нападающий "Амура" Игорь Руденков. Также в составе дальневосточной команды отличился Ярослав Лихачёв. У гостей автором единственного гола стал американский защитник Джейк Челиос.

Для "Амура" победа над "Куньлунем" стала второй за девять дней. 4 сентября хабаровчане одолели соперника на выезде со счётом 2:0.

"Амур" набрал шесть очков и поднялся на третье место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. "Куньлунь Ред Стар" с тремя баллами идёт на предпоследней, десятой позиции на Западе.