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15 сентября, 09:07
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В Кривом Роге пришлось подорвать дамбу, чтобы понизить уровень воды в реке Ингулец

В Кривом Роге для устранения последствий паводка, вызванного нарушением конструкции местной дамбы, пришлось подорвать несколько гидротехнических сооружений. Об этом в своём телеграм-канале рассказал мэр города Александр Вилкул.

"Ночью была ликвидация огромной аварии, которая произошла через прилёты крылатых ракет "Кинжал" и ракет "Искандер". Проводился большой перечень мероприятий необходимых, начиная от двух подрывов дамбы в районе Черногорки, заканчивая большими инженерными работами", заявил политик и добавил, что уровень воды начал спадать.

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Напомним, ранее Лайф писал, что на Украине заявили об обстреле дамбы Карачунского водохранилища в Кривом Роге, из-за которого в реке Ингулец поднялся уровень воды. В Минобороны РФ данную ситуацию никак не прокомментировали.

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topwar.ru

Матвей Шандрыголов
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