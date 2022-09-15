В Кривом Роге пришлось подорвать дамбу, чтобы понизить уровень воды в реке Ингулец

В Кривом Роге для устранения последствий паводка, вызванного нарушением конструкции местной дамбы, пришлось подорвать несколько гидротехнических сооружений. Об этом в своём телеграм-канале рассказал мэр города Александр Вилкул.

"Ночью была ликвидация огромной аварии, которая произошла через прилёты крылатых ракет "Кинжал" и ракет "Искандер". Проводился большой перечень мероприятий необходимых, начиная от двух подрывов дамбы в районе Черногорки, заканчивая большими инженерными работами", — заявил политик и добавил, что уровень воды начал спадать.