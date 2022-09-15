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Регион
Опубликовано 15 сентября 2022, 08:43
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Белгородское село Борки подверглось обстрелу со стороны ВСУ

Село Борки Белгородской области подверглось обстрелу со стороны Вооружённых сил Украины, сообщил оперативный штаб российского региона. В результате атаки никто не пострадал.

"Со стороны Украины обстреляно село Борки Валуйского городского округа. Снаряды упали в поле, пострадавших и разрушений нет", — сказано в сообщении штаба в "Телеграме".

Накануне сообщалось, что снайперы ВСУ атаковали российских военнослужащих в районе деревни Елизаветовки, на границе Сумской области Незалежной и Курской области России. ВС РФ открыли ответный огонь из тяжёлых орудий, противник бежал.

Курский губернатор раскрыл детали атаки снайперов ВСУ против российских военных на границе
Курский губернатор раскрыл детали атаки снайперов ВСУ против российских военных на границе
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ТАСС / АР / Evgeniy Maloletka

Андрей Бражников
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