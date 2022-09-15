Белгородское село Борки подверглось обстрелу со стороны ВСУ
Село Борки Белгородской области подверглось обстрелу со стороны Вооружённых сил Украины, сообщил оперативный штаб российского региона. В результате атаки никто не пострадал.
"Со стороны Украины обстреляно село Борки Валуйского городского округа. Снаряды упали в поле, пострадавших и разрушений нет", — сказано в сообщении штаба в "Телеграме".
Накануне сообщалось, что снайперы ВСУ атаковали российских военнослужащих в районе деревни Елизаветовки, на границе Сумской области Незалежной и Курской области России. ВС РФ открыли ответный огонь из тяжёлых орудий, противник бежал.
ТАСС / АР / Evgeniy Maloletka