Белгородское село Борки подверглось обстрелу со стороны ВСУ

Село Борки Белгородской области подверглось обстрелу со стороны Вооружённых сил Украины, сообщил оперативный штаб российского региона. В результате атаки никто не пострадал.

"Со стороны Украины обстреляно село Борки Валуйского городского округа. Снаряды упали в поле, пострадавших и разрушений нет", — сказано в сообщении штаба в "Телеграме".