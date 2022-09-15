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15 сентября, 07:13
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Союзные войска освободили посёлок Майорск

Союзные силы взяли под контроль населённый пункт Майорск, расположенный севернее Горловки. Об этом сообщили в Штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

"По состоянию на 15 сентября 2022 года на территории Донецкой Народной Республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила Майорск", — указано в тексте.

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Накануне глава ДНР Денис Пушилин заявил об отражении попытки украинских войск пойти в контрнаступление в районе населённого пункта Щурово под Красным Лиманом. Противник трижды пытался навести переправу через Северский Донец, но из этого ничего не вышло, добавил он.

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ТАСС / Спринчак Валентин

Татьяна Миссуми

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