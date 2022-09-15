Союзные войска освободили посёлок Майорск

Союзные силы взяли под контроль населённый пункт Майорск, расположенный севернее Горловки. Об этом сообщили в Штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

"По состоянию на 15 сентября 2022 года на территории Донецкой Народной Республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила Майорск", — указано в тексте.