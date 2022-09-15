Опрос: Россию в конфликте на Украине поддерживает более половины словаков

Проведённый в Словакии опрос показал, что Россию в украинском конфликте поддерживает более половины респондентов. Об этом сообщает сетевое издание Dennik N: оно заказало опрос Словацкой академии наук и агентствам MNFORCE и Seesame.

Участникам опроса был адресован один вопрос: как бы им хотелось, чтобы закончился конфликт на Украине. Примерно пятая часть опрошенных — 20,6% из одной тысячи респондентов — ответили, что желали бы ясной победы России, а 19,9% — ясной победы Украины. Российской победы в целом хочет более половины опрошенных, победы Украины — порядка трети.

"Почти каждый пятый (17,9%) не готов ответить на данный вопрос", — сообщает Dennik N.

В опросе приняло участие 1,1 тысячи человек, он проводился в период с 15 августа по 5 сентября.