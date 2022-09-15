ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 15 сентября 2022, 00:23
6014

Опрос: Россию в конфликте на Украине поддерживает более половины словаков

Проведённый в Словакии опрос показал, что Россию в украинском конфликте поддерживает более половины респондентов. Об этом сообщает сетевое издание Dennik N: оно заказало опрос Словацкой академии наук и агентствам MNFORCE и Seesame.

Участникам опроса был адресован один вопрос: как бы им хотелось, чтобы закончился конфликт на Украине. Примерно пятая часть опрошенных — 20,6% из одной тысячи респондентов — ответили, что желали бы ясной победы России, а 19,9% — ясной победы Украины. Российской победы в целом хочет более половины опрошенных, победы Украины — порядка трети.

"Почти каждый пятый (17,9%) не готов ответить на данный вопрос", — сообщает Dennik N.

Почему в Европе не признают, что давно воюют с Россией
Почему в Европе не признают, что давно воюют с Россией

В опросе приняло участие 1,1 тысячи человек, он проводился в период с 15 августа по 5 сентября.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что успехи, которые Россия одерживает в ходе специальной военной "Операции Z", вызывают на Западе настоящую истерику.

BannerImage

ТАСС / Коротченко Максим

Дмитрий Алексиевич
  • Новости
  • Словакия
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Политика
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar