Первый с апреля 2022 года гражданский самолёт вылетел с Украины
Первый с апреля 2022 года гражданский самолёт вылетел с территории Украины. Об этом сообщает телеканал CNN, ссылаясь на данные сервиса Flightradar.
По информации канала, самолёт Airbus A320 вылетел во вторник, 13 сентября, из украинского города Львов и приземлился в Польше. До этого лайнер находился во Львове несколько месяцев. CNN утверждает, что это первый с апреля текущего года коммерческий самолёт, вылетевший с территории Украины.
"Мы можем подтвердить, что A320 HA-LWS вылетел вчера из Львова в Катовице", — сказал телеканалу директор по коммуникациям Flightradar Ян Печеник.
Точное время вылета воздушного судна неизвестно, так как экипаж включил транспондер лишь после пересечения границы с Польшей. Вероятно, это было сделано в целях безопасности. Самолёт принадлежал венгерской авиакомпании Wizz Air и сейчас зарегистрирован на эту компанию — однако Печеник не смог подтвердить, эксплуатирует ли авиаперевозчик этот борт. Между тем представитель Flightradar сообщил, что в Киеве находится три самолёта Wizz Air.
Ранее сообщалось, что папа римский Франциск заявил о необходимости и дальше настаивать на достижении мира на Украине. Понтифик обратился к верующим и призвал подумать о многих местах, измождённых конфликтами.
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