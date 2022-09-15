Первый с апреля 2022 года гражданский самолёт вылетел с Украины

Первый с апреля 2022 года гражданский самолёт вылетел с территории Украины. Об этом сообщает телеканал CNN, ссылаясь на данные сервиса Flightradar.

По информации канала, самолёт Airbus A320 вылетел во вторник, 13 сентября, из украинского города Львов и приземлился в Польше. До этого лайнер находился во Львове несколько месяцев. CNN утверждает, что это первый с апреля текущего года коммерческий самолёт, вылетевший с территории Украины.

"Мы можем подтвердить, что A320 HA-LWS вылетел вчера из Львова в Катовице", — сказал телеканалу директор по коммуникациям Flightradar Ян Печеник.

Точное время вылета воздушного судна неизвестно, так как экипаж включил транспондер лишь после пересечения границы с Польшей. Вероятно, это было сделано в целях безопасности. Самолёт принадлежал венгерской авиакомпании Wizz Air и сейчас зарегистрирован на эту компанию — однако Печеник не смог подтвердить, эксплуатирует ли авиаперевозчик этот борт. Между тем представитель Flightradar сообщил, что в Киеве находится три самолёта Wizz Air.